Partita in chiaro, ma per il Napoli 2 il Maradona c’è!

Napoli/Cagliari, ottavi di finale di Coppa Italia. La gara andrà in chiaro in tv sulle reti Mediaset, eppure le curve del Maradona saranno piene ed i distinti e le tribune quasi. Per cui, come scrive Il Mattino “a questi tifosi sarebbe il caso di offrire uno spettacolo vero, e non un ottavo di finale al risparmio” Conte, intanto, ha preparato la gara e continua il quotidiano: “ha dato le sue indicazioni su chi scenderà in campo in questo ottavo di Coppa Italia: l’esordio dal primo minuto di Ambrosino e Vergara è il primo segnale. Poi c’è Mazzocchi. Ma la sensazione è che, anche questa volta per necessità, il vestitino tattico dovrà per forza cambiare: là davanti spazio oltre ad Ambrosino a mister 35 milioni, Lorenzo Lucca. Quindi si va verso un 4-4-2: Lucca è davvero il flop del mercato estivo degli azzurri. E quella di oggi pomeriggio è un’occasione d’oro per dimostrare a Conte che merita ancora di restare in rosa e non con un ruolo da comprimario, come adesso. In ogni caso il Napoli 2, oppure il Napoli bis, scenderà in campo con un assemblaggio inedito: fin troppo per fornire delle soluzioni in grado di favorire la ricerca di nuove formule di gioco. Ma prima di tutto ci sono i timori che uno degli uomini di primissima fila si possa far male: ecco perché Lobotka, Buongiorno, Rrhamani, McTominay, Di Lorenzo, Hojlund, Neres e anche Lang partiranno dalla panchina.”

