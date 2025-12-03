A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuta il giornalista Mario Fabbroni:

“Nessun post di Sinner per Pietrangeli?

C’è stata qualche frizione in passato. Non è mai piacevole per una vecchia gloria veder frantumati i suoi record. Domani col Cagliari non mi aspetto un Napoli stravolto. Mi farebbe piacere se gli azzurri mantenessero aperti tutti i traguardi di stagione. Non mi dispiacerebbe vedere in campo chi ha avuto meno spazio.

C’è il prestigio da difendere, e ora tocca alle seconde linee. Una grande squadra non deve buttare via niente. L’importante è non arrendersi per calcolo preventivo, ma sono ragionamenti che non hanno senso. Il Napoli deve stare attento e giocare una partita giudiziosa.

Non penso che la Coppa Italia sia un obiettivo per il Cagliari, ma ci terranno a fare quantomeno una bella figura. Il Napoli deve arrivare a giocare la parte più viva di questa competizione aspettando la Juventus domenica”.