Napoli-Cagliari probabili formazioni: la scelta su Lucca
Il Napoli di Antonio Conte è pronto a iniziare il proprio cammino in Coppa Italia. L’avversario sarà il Cagliari di Pisacane. Conte, con ogni probabilità, si affiderà alle seconde linee, concedendo minuti a chi fino a questo momento ha trovato poco spazio. Di seguito il possibile undici titolare.
Probabile formazione Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
Fonte: Di Marzio