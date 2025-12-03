NewsCalcioIn Evidenza

Napoli-Cagliari probabili formazioni: la scelta su Lucca

By Emanuele Arinelli
0
Il Napoli di Antonio Conte è pronto a iniziare il proprio cammino in Coppa Italia. L’avversario sarà il Cagliari di Pisacane. Conte, con ogni probabilità, si affiderà alle seconde linee, concedendo minuti a chi fino a questo momento ha trovato poco spazio. Di seguito il possibile undici titolare.

Factory della Comunicazione

Probabile formazione Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

 

Fonte: Di Marzio
Potrebbe piacerti anche
News

“Non penso che la Coppa Italia sia un obiettivo per il Cagliari”

News

“La sparata di Conte è sembrata eccessiva”

News

“I margini per Mainoo al Napoli ci sono”

News

Napoli Primavera: vittoria per gli azzurrini, battuto il Cesena in Coppa Italia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.