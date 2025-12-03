Adnkronos News

Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Coppa Italia. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari – in diretta tv e streaming – al Maradona negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dal trionfo contro la Roma in campionato, 1-0 firmato Neres che è valso il sorpasso proprio sui giallorossi in testa alla classifica di Serie A, mentre i sardi sono stati battuti 2-1 dalla Juventus all’Allianz Stadium. 

Factory della Comunicazione

 

La sfida tra Napoli e Cagliari è in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang. All. Conte 

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane 

 

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino

Adnkronos News

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 3 dicembre: gli ospiti…

Adnkronos News

Israele: “Resti consegnati ieri da Hamas non sono dei due ostaggi ancora a…

Adnkronos News

Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.