Napoli-Cagliari, il Maradona risponde “presente”, per una gara che evoca bei (recenti) ricordi
Il Napoli ed il Cagliari si affronteranno stasera al Maradona per gli ottavi di Coppa Italia, partita secca che porterà una delle due ai quarti. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli accoglie la terza competizione con un vestito nuovo di zecca, in un Maradona vecchio stile: oltre 47.000, gli spettatori attesi allo stadio e che a dispetto dell’orario e del giorno feriale hanno comunque sposato la causa coppa. Il Cagliari, evidentemente, rievoca sempre ricordi meravigliosi: la vittoria per 2-0 del 23 maggio, del resto, valse il quarto scudetto. Quella di oggi, invece, sarà la seconda sfida stagionale dopo quella di agosto alla seconda di campionato: l’organizzazione della squadra di Pisacane, napoletano dei Quartieri Spagnoli, cadde solo al 95’. La notte degli ottavi segnerà l’esordio del Napoli in Coppa Italia e anche un’altra delicata tappa della maratona che fino alla semifinale di Supercoppa – il 18 dicembre a Riyadh contro il Milan – vedrà la squadra di Conte in campo per cinque volte in quindici giorni, una ogni tre. Calendario intasatissimo, insomma, con Juve e Benfica all’orizzonte in campionato (domenica) e in Champions (mercoledì), e turnover necessario”.