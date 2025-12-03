NewsCalcioSlide

Napoli accoglie “Padre, figlio e spirito azzurro”, il nuovo romanzo di Bruno Marra. La presentazione presso la Libreria Raffaello, 5 dicembre 2025:

La Libreria Raffaello – Books & Coffee, nel cuore del Vomero, ospiterà il 5 dicembre 2025 alle ore 18.00 la presentazione del romanzo “Padre, figlio e spirito azzurro” di Bruno Marra. Un racconto generazionale che intreccia amore, appartenenza e condivisione, individuando nell’identità collettiva di un popolo il luogo simbolico in cui riconoscersi e ritrovarsi.

L’evento vedrà l’autore dialogare con Anna Copertino, giornalista e scrittrice, Massimiliano Bonardi , giornalista e scrittore, e Fabrizio Piccolo, giornalista e autore della prefazione, per approfondire il senso profondo dell’opera, ispirata alla dimensione universale dei rapporti familiari e alla passione per il giornalismo sportivo degli Anni Ottanta a Napoli.

Biografia dell’autore

Bruno Marra, giornalista professionista e scrittore nato a Napoli il 29 novembre del 1970. È stato redattore delle Agenzie di stampa Rotopress, Chilometri e Dire. Ha collaborato con il quotidiano Roma e con varie testate e portali sia di carattere sportivo che di cultura e spettacolo.

Ospite e opinionista di trasmissioni televisive e radiofoniche, con uno stile riconoscibile, elegante e ironico. Dopo il successo del suo primo libro “Brunapoli”, questo è il suo secondo attesissimo romanzo.

Sinossi del romanzo

“Padre, Figlio e Spirito azzurro” è il racconto generazionale di una passione eterna che prende vita e si tramanda in una famiglia sullo sfondo della Napoli Anni 80. Un distillato narrativo, tra misticismo e realtà, che tratteggia il percorso formativo di un adolescente che cresce imparando a conoscere il mondo circostante filtrato dalla fede azzurra.

Un sentiero emotivo che si apre con la prima forte percezione da semplice tifoso e che si sviluppa fino a raggiungere l’apice professionale di giornalista, attraverso tumulti interiori e sentimenti struggenti, declinati con delicatezza e intimismo. Una storia d’amore che trova nell’identità e nella condivisione di un intero popolo la propria dimora ideale.

Interpretando attraverso un sentimento comune, con la stessa voce, l’identico battito universale scandito dal cuore.

Dettagli evento

📍 Libreria Raffaello – Books & Coffee
Via Michele Kerbaker, 35 – 80129 Napoli
🗓 5 dicembre 2025
Ore 18.00

 

