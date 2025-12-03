Adnkronos News

Morte Matthew Perry, condannato a 30 mesi medico che fornì ketamina all’attore

(Adnkronos) – E’ stato condannato a 30 mesi di carcere il medico che ha ammesso di aver fornito ketamina a Matthew Perry poche settimane prima della morte dell’attore di Friends per overdose nel 2023. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole a luglio di quattro capi d’imputazione per spaccio di ketamina. Quarantaquattro anni, il medico, che gestiva una clinica di pronto soccorso a Calabasas, avrebbe dovuto comparire a processo ad agosto prima di raggiungere un patteggiamento. Rischiava una pena massima di 10 anni di carcere federale per ogni capo d’imputazione, hanno dichiarato i pubblici ministeri. Plasencia si è rivolto alla corte in lacrime: “Avrei dovuto proteggerlo”, “devo assumermi la responsabilità”, ha affermato. 

