Milinkovic Savic: ” Bello segnare, ma mi alleno per parare”

Intervistato ai microfoni di Mediaset, Milinkovic Savic ha dato la sua rispetto al passaggio del turno di coppa del Napoli a discapito del Cagliari:
Sulla serie di rigori: Strano avere a che fare con 10 rigori da parare, è la mia prima volta in carriera
Il mio rigore? Più bello del suo (di Buongiorno) ma l’importante è segnare. Non mi alleno per segnarli ma per pararli.
Sul gol del Cagliari? Non penso che il gol nasce da un errore, ma da sfortuna. Alla fine è un rimpallo, nel calcio succede.
Con la Juventus come un derby? No, l’importante sono i tre punti.