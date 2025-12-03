NewsCalcioNapoli

Milinkovic Savic: ” Bello segnare, ma mi alleno per parare”

Le parole del portiere

By Lorenzo Capobianco
Intervistato ai microfoni di Mediaset, Milinkovic Savic ha dato la sua rispetto al passaggio del turno di coppa del Napoli a discapito del Cagliari:

Sulla serie di rigori: Strano avere a che fare con 10 rigori da parare, è la mia prima volta in carriera

Il mio rigore? Più bello del suo (di Buongiorno) ma l’importante è segnare. Non mi alleno per segnarli ma per pararli.

Sul gol del Cagliari? Non penso che il gol nasce da un errore, ma da sfortuna. Alla fine è un rimpallo, nel calcio succede.

Con la Juventus come un derby? No, l’importante sono i tre punti.

