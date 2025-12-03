Mercato Napoli – Lucca, da possibile partente a elemento che può tornare prezioso

Il Napoli si approccia al mercato calcistico invernale con un’evidente emergenza a centrocampo, ma anche il capitolo cessioni sarà un argomento importante. Il Mattino scrive: “E dagli acquisti dipenderanno anche le cessioni, con i relativi movimenti in lista: il club non può più mettere mano a nuovi innesti, quindi un calciatore over 22 anni dovrebbe fare il suo ingresso in lista solo se qualcuno uscirà. I profili noti sono gli stessi dell’ultimo periodo, ma anche le uscite non sarebbero così facili da portare a casa. L’ipotesi cessione per Lucca, per esempio, che poteva essere una occasione visto il rientro in squadra anche di Lukaku tra ormai pochissimo, resta complicata. Non sarebbe il prestito dall’Udinese l’ostacolo principale, ma al momento il club non sta pensando al futuro dell’attaccante. Che può tornare prezioso in ogni caso. Ma le strade del mercato sono infinite e quello che oggi vale non è detto valga anche a fine dicembre. Per questo, prima occhi alle necessità, poi al contorno. Il Napoli deve essere svelto e pratico: le idee sono già chiare, le possibilità faranno il resto. In attesa che l’infermeria torni a dare una mano”.

Factory della Comunicazione