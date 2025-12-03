Mercato Napoli – In cima alla lista dei desideri c’è Mainoo

Il mercato di riparazione invernale aprirà i suoi battenti fra un mese esatto e per il Napoli sarà un esigenza sopperire ai tanti assenti per infortuni, il primo nome sulla lista è quello di Mainoo. Il Mattino scrive: “Manna era ancora a Milano ieri (rientra in queste ore in città), è chiaro che in cima alla lista dei desideri ci sia ancora Mainoo. L’inglesino ha giocato solo un minuto nell’ultima sfida del suo United domenica, un minutaggio che apre la porta a tutto. L’accordo sul prestito potrebbe far felici entrambi i club, un po’ meno il calciatore che ha già fatto sapere di non voler essere un pacco postale. Si lavorerà, i contatti con l’entourage del calciatore classe 2005 – il Napoli non dovrebbe nemmeno ritoccare le liste in caso di arrivo in azzurro vista l’età – sono già stati riattivati nelle scorse settimane. Non c’è apertura totale, ma nemmeno una chiusura”.

Factory della Comunicazione