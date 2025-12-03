Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
NewsCalcioMercato

Mercato Napoli – In cima alla lista dei desideri c’è Mainoo

By Emilia Verde
0

Il mercato di riparazione invernale aprirà i suoi battenti fra un mese esatto e per il Napoli sarà un esigenza sopperire ai tanti assenti per infortuni, il primo nome sulla lista è quello di Mainoo. Il Mattino scrive: “Manna era ancora a Milano ieri (rientra in queste ore in città), è chiaro che in cima alla lista dei desideri ci sia ancora Mainoo. L’inglesino ha giocato solo un minuto nell’ultima sfida del suo United domenica, un minutaggio che apre la porta a tutto. L’accordo sul prestito potrebbe far felici entrambi i club, un po’ meno il calciatore che ha già fatto sapere di non voler essere un pacco postale. Si lavorerà, i contatti con l’entourage del calciatore classe 2005 – il Napoli non dovrebbe nemmeno ritoccare le liste in caso di arrivo in azzurro vista l’età – sono già stati riattivati nelle scorse settimane. Non c’è apertura totale, ma nemmeno una chiusura”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

A Radio Ibr Scampia – Oggi 3/a puntata di “alleniamo la mente”

News

Ascolti Dazn è boom di spettatori per Roma/Napoli

News

Insigne, Gaetano e la gioventù titolare azzurra Napoli – Gianluca Gaetano torna…

News

Per Neres, Ajax, Benfica e Napoli. Il brasiliano regge il confronto azzurro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.