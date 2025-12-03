Lukaku frenato dallo staff medico

Romelu Lukaku non sarà nemmeno in panchina. Conte e lo staff medico speravano di riaverlo tra i convocati già per questa sera, e dal punto di vista dell’infortunio il belga è effettivamente sulla via del completo recupero. A rallentarlo, però, è la condizione atletica: i progressi ci sono, ma procedono più lentamente del previsto. Osservandolo negli ultimi giorni, Lukaku non sembra ancora vicino alla brillantezza mostrata in estate, poco prima dello stop. Deve aumentare gradualmente i carichi di lavoro e verificare le reazioni del fisico, motivo per cui continua ad allenarsi in modo individuale e non si è ancora riaggregato al gruppo. La sua voglia di accelerare i tempi, alimentata da un entusiasmo contagioso, si scontra con la cautela dei medici, intenzionati a evitare ricadute proprio ora che la stagione entra in una fase cruciale. In attesa di conoscere il prossimo avversario ai quarti di Coppa Italia — il Napoli lo scoprirà solo il 27 gennaio, tra Fiorentina e Como — le grandi squadre iniziano a ricordare che questo trofeo, spesso sottovalutato, ha un peso e un valore. E per gli azzurri, arrivare a fine stagione e trovare la Coppa Italia in bacheca sarebbe tutt’altro che un risultato da trascurare. Fonte: Il Mattino