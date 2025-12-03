LIVE- Napoli-Cagliari: Le formazioni ufficiali!

Le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte.

Cagliari (3-4-3): Caprile; Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Gaetano, Adopo, Di Pardo; Pavoletti, Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane

Le immagini dal Maradona

Primi tifosi allo stadio

Primissimi tifosi allo stadio Maradona, manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Cagliari. Oltre ai tifosi, presenti anche numerosi carri attrezzi all’esterno del Maradona, pronti ad entrare in azione in caso di infrazioni.

Il Meteo al Maradona

Gli arbitri

A dirigere la gara sarà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno: Filippo Bercigli di Firenze e Vito Mastrodonato di Molfetta. Il IV sarà Federico La Penna di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone di Lanciano, coadiuvato da Simone Sozza di Seregno.

Amici de Ilnapolionline.com, cuori azzurri, buon pomeriggio. Al Maradona debutta la Coppa Italia Frecciarossa. Il percorso del Napoli di Antonio Conte nella competizione nazionale comincia dagli ottavi di finale dove di fronte si troveranno il Cagliari di Fabio Pisacane.

A cura di Gianni Esposito