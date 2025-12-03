Live Coppa Italia: L’Inter annienta il Venezia e vola ai quarti

Non c’è mai stata storia nella notte di San Siro, l’Inter schianta il Venezia con un pesante 5-1. La partita è praticamente già chiusa dopo 20 minuti, quando l’Inter è avanti 2-0 con i gol di Diouf ed Esposito. L’Inter continua a macinare calcio e numeri e trova il 3-0 con Thuram, tornato al gol dopo l’infortunio. Lo stesso Thuram raddoppia a inizia ripresa. Il Venezia accorcia le distanze, portandosi sul 4-1, ma è Bonny che fissa il risultato sul definitivo 5-1. Ai quarti la squadra di Chivu incontrerà la vincente di Roma-Torino.

