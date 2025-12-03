Insigne, Gaetano e la gioventù titolare azzurra Napoli – Gianluca Gaetano torna al Maradona

Gianluca Gaetano prodotto del vivaio, è anche l’ultimo talento delle giovanili del Napoli ad aver giocato per la prima volta da titolare con gli azzurri, destino che potrebbe accomunare oggi Vergara e Ambrosino. Per il numero 10 del Cagliari la prima dal 1’ proprio in Coppa Italia il 17 gennaio 2023 contro la Cremonese. Prima di lui, aveva esordito da titolare con la maglia del Napoli Alessandro Zanoli, oggi all’Udinese, prelevato dal club azzurro nel 2018 per la Primavera dopo la trafila nelle giovanili a Carpi. Zanoli giocò da titolare Atalanta-Napoli del 3 aprile 2022, finale 1-3 con in panchina per la prima volta proprio il giovanissimo Ambrosino date le assenze di Osimhen e Petagna. Anche Sebastiano Luperto ha conosciuto Napoli dalla Primavera e ha giocato la prima da titolare in prima squadra il 23 settembre 2018, 1-3 a Lecce. Parlando di prodotti cresciuti nel vivaio, oltre a Gaetano non si può non citare Lorenzo Insigne: storica la prima da titolare con il Napoli a Palermo in Serie A, 0-3, il 26 agosto 2012 al Barbera. Fonte: CdS

