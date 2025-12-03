Adnkronos News

Incidente sul lavoro a Bergamo, morto operaio 27enne

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Montello, in provincia di Bergamo. La vittima è un operaio di 27 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’infortunio, avvenuto nel sito della ‘Montello’, azienda che si occupa di recupero e riciclo di materiali plastici. 

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Ats, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e il 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. 

