‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 3 dicembre: gli ospiti dell’ultimo appuntamento

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 3 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con ‘Gigi e Vanessa – Insieme’: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise.

Ospiti della serata: Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, oltre a Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste.

