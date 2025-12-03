Adnkronos News

Ex Ilva Taranto, continua mobilitazione operai: occupata statale 106

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Proseguono mobilitazione e protesta di operai e sindacati dei metalmeccanici nei pressi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d’Italia. I manifestanti hanno passato la notte ai presidi della statale 100 Appia. E in mattinata, per protesta contro quello che definiscono “il piano di chiusura”, dopo aver occupato la statale 7 Appia che collega la città a Bari, hanno occupato la statale 106 Jonica. 

Factory della Comunicazione

Stanotte i manifestanti hanno passato la notte all’aperto riscaldati da qualche piccolo fuoco. Dalle 12 di ieri prosegue inoltre lo sciopero a oltranza proclamato dai sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb. 

“La dichiarazione di sciopero a oltranza proclamata delle categorie metalmeccaniche delle acciaierie di Taranto è un atto di dignità e assieme un grido di dolore che è dovere del Governo accogliere. I lavoratori chiedono un’assunzione di responsabilità della politica rispetto al futuro di migliaia di occupati, di un intero territorio e di un asset fondamentale qual è quello dell’acciaio per tutto il sistema produttivo italiano”, hanno dichiarato la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della Camera del Lavoro di Taranto. 

“Il Governo ritiri un piano che non ha alcuna garanzia – dicono – se non quella di portare alla chiusura degli impianti, convochi urgentemente un tavolo a Roma con i sindacati, accolga le proposte che arrivano da chi conosce e vive quella fabbrica da anni. Serve una volta per tutte chiarezza, serve un vero piano industriale, serve capire quali investitori se ci sono e a che condizioni vogliono rilevare gli impianti per salvare tutti i posti di lavoro. A tutti i lavoratori va il sostegno e la solidarietà di tutta la Cgil pugliese”, proseguono Bucci e D’Arcangelo. 

“Il governo deve togliersi il vestito del cinismo e dare una risposta concreta alle istanze dei lavoratori. Parliamo di migliaia di famiglie tra i diretti e l’indotto, e le aziende dell’indotto hanno già iniziato a licenziare. Cos’altro deve succedere per far comprendere che se salta la manifattura industriale salta il lavoro e ogni genere di prospettiva? È una catastrofe sociale”, concludono i sindacalisti della Cgil. 

 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Vigilanza Rai, ok unanime per trasmissione atti Ranucci a Copasir

Adnkronos News

Inondazioni in Indonesia, sale il bilancio: 800 morti e 650 dispersi

Adnkronos News

Inchiesta corruzione e appalti, arrestato Totò Cuffaro

Adnkronos News

Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.