Da Cagliari: “Senza Caprile e Pavoletti nella ripresa, ma non sarà una resa”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuta il giornalista di Radiolina da Cagliari Lele Casini: “Difficile immaginare la formazione che sceglierà Pisacane. Dovrebbero essere tutti a disposizione, ma si aprirà la possibilità di dare spazio a chi ha giocato meno. Non penso che il Cagliari vorrà consegnarsi al Napoli per prendere una batosta. Qualcuno dei titolari verrà risparmiato: ci sarà un giusto mix. Domenica il Cagliari ha una partita molto importante contro la Roma. Caprile non dovrebbe giocare. Uno dei difensori centrali, come Luperto, potrebbe essere titolare. Dovrebbe giocare l’uruguaiano Rodriguez, che fino ad ora non ha giocato. Mi aspetto anche Prati, così come Deiola e Dopo. In avanti spazio a Luvumbo e Felici. Pavoletti è candidato a entrare nella ripresa”.

