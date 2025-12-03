NewsCalcioRassegna Stampa

Coppa Italia – Napoli/Cagliari, per gli azzurri solo tre della “Vecchia” guardia (Formazioni)

By Giuseppe Sacco
0

Otto, dicevamo, i cambi rispetto alla partita dell’Olimpico con la Roma: partiranno in panchina Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Neres, Lang, Hojlund e soprattutto Lobotka e McTominay, i soli rappresentanti puri in rosa della specie protetta dei centrocampisti. Le scelte: confermati Milinkovic in porta, Beukema e Olivera nel tris difensivo che sarà completato da Juan Jesus; a destra, prima da titolare per Mazzocchi e a sinistra il ritorno di Spinazzola, in panchina a Roma dopo quattro partite saltate per infortunio; il jolly Elmas e Vergara a comporre una mediana totalmente inedita; Politano e la punta Ambrosino alle spalle di Lucca, in un trio offensivo altrettanto innovativo. Politano tornerà dall’inizio dopo tre panchine consecutive.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS

Potrebbe piacerti anche
News

CdS Campania – “NAPOLI VUOLE TUTTO”. In 50mila al Maradona.…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 3 novembre

News

GAZZETTA- Napoli-Juventus: le possibili scelte di Conte e Spalletti

News

Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: Spalletti vola ai quarti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.