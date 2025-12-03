Coppa Italia – Napoli/Cagliari, per gli azzurri solo tre della “Vecchia” guardia (Formazioni)

Otto, dicevamo, i cambi rispetto alla partita dell’Olimpico con la Roma: partiranno in panchina Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Neres, Lang, Hojlund e soprattutto Lobotka e McTominay, i soli rappresentanti puri in rosa della specie protetta dei centrocampisti. Le scelte: confermati Milinkovic in porta, Beukema e Olivera nel tris difensivo che sarà completato da Juan Jesus; a destra, prima da titolare per Mazzocchi e a sinistra il ritorno di Spinazzola, in panchina a Roma dopo quattro partite saltate per infortunio; il jolly Elmas e Vergara a comporre una mediana totalmente inedita; Politano e la punta Ambrosino alle spalle di Lucca, in un trio offensivo altrettanto innovativo. Politano tornerà dall’inizio dopo tre panchine consecutive.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS