Coppa Italia – Napoli-Cagliari, il tecnico Pisacane non ha dubbi: “Servirà una partita di alto livello”
Il Napoli ed il Cagliari si affronteranno stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia, gara secca, ed il tecnico rossoblu, Pisacane, sa bene che sarà una sfida dura. Il Corriere dello Sport scrive: “«Dobbiamo dare tutti di più». A Pisacane i complimenti per aver tenuto testa alla Juventus non bastano e lancia la sfida al Napoli. «Sappiamo il valore di questa gara, ci teniamo a fare bella figura e a passare il turno», l’avvertimento del tecnico del Cagliari. Non è solo questione di prestigio, quanto di rinsaldare il morale dopo due mesi e mezzo senza vittorie e mentre la squadra è in pieno tour de force: sabato scorso la Juventus, oggi il Napoli, domenica la Roma, quindi l’Atalanta. Un ciclo terribile prima degli scontri diretti con Cremonese e Pisa. Arrivarci con le ruote sgonfie sarebbe un rischio enorme per la pattuglia di Pisacane.