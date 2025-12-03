Coppa Italia – Napoli-Cagliari, il tecnico Pisacane non ha dubbi: “Servirà una partita di alto livello”

Il Napoli ed il Cagliari si affronteranno stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia, gara secca, ed il tecnico rossoblu, Pisacane, sa bene che sarà una sfida dura. Il Corriere dello Sport scrive: “«Dobbiamo dare tutti di più». A Pisacane i complimenti per aver tenuto testa alla Juventus non bastano e lancia la sfida al Napoli. «Sappiamo il valore di questa gara, ci teniamo a fare bella figura e a passare il turno», l’avvertimento del tecnico del Cagliari. Non è solo questione di prestigio, quanto di rinsaldare il morale dopo due mesi e mezzo senza vittorie e mentre la squadra è in pieno tour de force: sabato scorso la Juventus, oggi il Napoli, domenica la Roma, quindi l’Atalanta. Un ciclo terribile prima degli scontri diretti con Cremonese e Pisa. Arrivarci con le ruote sgonfie sarebbe un rischio enorme per la pattuglia di Pisacane.

Factory della Comunicazione

«Una squadra come la nostra che non vince da parecchio», dice Pisacane facendo un passo indietro, «deve dare qualcosa in più, tutti dobbiamo dare di più. A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene da squadra, in altri meno e contro le grandi non puoi sbagliare nulla. In questi due allenamenti post-Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato, a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere, bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico. Ribaltare o meno la situazione attuale dipende da noi, da quanto lo vogliamo davvero: evidentemente quanto fatto sinora non è bastato». Logica conclusione, già da oggi il Cagliari dovrà mostrare segni di ripresa, per certificare di aver voltato pagina e di poter riprendere la corsa.

Non ci sarebbe neanche bisogno di dire che il Cagliari al Maradona dovrà fare una partita ai limiti della perfezione. La squadra di Conte ha sbancato l’Olimpico giallorosso e il suo primato in classifica dice tutto della sua forza. «Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di novanta minuti, con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno. Ogni gara è importante per migliorarci e quella di oggi è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più».