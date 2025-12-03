Coppa Italia: Atalanta 4-0 Genoa (1-0). Dominio Dea che spazza via i Rossoblu

Alla New Balance Arena di Bergamo inizia il mercoledì dedicato alla Coppa Italia con Atalanta e Genoa in campo alle 15:00. È stato tutto facile per la Dea che fin da subito ha mostrato il diverso livello e probabilmente la diversa voglia di passare il turno, che evidentemente nel Genoa non era poi cosi tanta visto l’atteggiamento. Gli attacchi dei Bergamaschi arrivano al culmine al minuto 19’ con la rete di Djimsiti. Il primo tempo finisce 1-0 ma il Genoa resta in 10 a causa dell’espulsione di Fini. Nel secondo tempo si scatena la forza della Dea che trova la rete prima con De Roon, poi con Pasalic e infine con Ahanor. Risultato finale quindi 4-0 con i bergamaschi che al prossimo turno affronteranno la Juventus. ATALANTA-GENOA 4-0 Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti (15’ st Brescianini), Hien, Kolasinac (15’ st Ahanor); Bellanova (29’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere (15’ st Samardzic), Sulemana (21’ Maldini); Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Lookman, Ederson, Scalvini, Krstovic. All.: Palladino Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy (33’ st Venturino), Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup (25’ st Onana), Stanciu (25’ st Cuenca), Masini, Fini; Carboni (1’ st Marcandalli), Ekhator (25’ st Ekuban). A disp.: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Colombo. All.: De Rossi Arbitro: Perri Marcatori: 19’ Djimsiti, 9’ st de Roon, 37’ st Pasalic, 45’+1’ st Ahanor Espulsi: Fini (G)