Conte: ”Felice per il risultato, abbiamo meritato di più”

Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei suoi giocatori nella sfida col Cagliari:

Sui rigori? La serie è stata molto lunga, ci era già successo l’anno scorso col Modena, alla fine credo che sia passata la squadra che ha meritato di più. Dispiace per il gol subito, che nasce da un rimpallo. Contento per la prestazione generale, da parte di tutti.

Sappiamo che saremo valutati in base al risultato. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Dobbiamo fare tutti quanti quello che stiamo facendo, grande energia, sinergia, responsabilità da parte di tutti”.

Conte ha poi proseguito su Lucca, tornato al gol: “La sua prova è stata come quella degli altri calciatori. Ha fatto gol ed è un calciatore che deve lavorare, deve continuare a lavorare. deve cercare di essere una buona alternativa”.