CdS Campania – “NAPOLI VUOLE TUTTO”. In 50mila al Maradona. Rivoluzione di formazione
Il Napoli mai visto di Conte
Otto cambi per la sfida con il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia (ore 18)
Il Maradona risponde presente: attesi oltre 47.000 spettatori
Elmas, Politano e Spina dal 1’ Sorprese Ambrosino e Vergara
L a rivoluzione di dicembre. Puntuale, un anno dopo: undici cambi il 5 dicembre 2024, negli ottavi della precedente edizione di Coppa Italia con la Lazio all’Olimpico, e otto oggi contro il Cagliari, nella sfida secca in programma alle 18 al Maradona che vale la qualificazione ai quarti di finale. Conte cambia, cambia tantissimo ma non tutto: l’emergenza, sembra un paradosso, ha colpito anche le rotazioni considerando la squalifica di Marianucci. Il difensore, finora impiegato soltanto una volta a San Siro contro il Milan, avrebbe collezionato la seconda presenza e invece sarà il settimo indisponibile con Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret. Sfortuna nera per lui, impedimento in più per l’allenatore. Ma la metamorfosi sarà ugualmente profonda in tutti i reparti, ad eccezione del sistema (3-4-2-1) e del portiere: Milinkovic-Savic, palleggiatore aggiunto e pararigori doc, ancora dall’inizio. Poi, girandola e sprazzi di bella gioventù: i ventiduenni Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, rispettivamente 2 e 31 minuti in stagione, giocheranno la loro terza partita con il Napoli da titolari. Per entrambi, prodotti del settore giovanile, sarà la prima volta in assoluto. Fonte: CdS