Buongiorno: ”Ora carichi per la Juve”

Intervenuto nel post partita di Napoli-Cagliari, ai microfoni di Mediaset ha parlato Alessandro Buongiorno, autore del rigore decisivo che ha garantito il passaggio del turno al Napoli. Queste le sue parole:

” Tirare i rigori è sempre molto difficile, ma siamo contenti di aver passato il turno.

Sull’ultimo rigore? La palla pesava tanto,ovviamente, ma sinceramente sono andato convinto,senza pensare a dove andare.

Questo passaggio del turno vi carica per domenica? Siamo carichi per giocare con la Juve, la stiamo preparando al massimo sia fisicamente che tatticamente. Speriamo di regalare una gioia ai tifosi.”