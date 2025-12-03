Adnkronos News

Ascolti tv, ‘L’Altro Ispettore’ su Rai1 vince la prima serata con il 18% di share

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – É Rai1 con ‘L’Altro Ispettore’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 2 dicembre 2025. La fiction ha incollato davanti allo schermo 3.184.000 spettatori, totalizzando il 18% di share. Secondo posto per Italia1, che con la partita di Coppa Italia – Juventus-Udinese, ha tenuto davanti al video 2.623.000 spettatori con il 12.8%.  

Factory della Comunicazione

Canale5, con ‘La Notte nel Cuore’ è stato scelto da 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%, mentre Rai2, che ieri trasmetteva l’ultima puntata di ‘Belve’, ha conquistato 1.390.000 spettatori pari all’8.9%. Su La7 DiMartedì è stato visto da 1.278.000 spettatori con il 7.6%, mentre Rai3, con ‘Amore Criminale’, ha ottenuto un ascolto medio di 776.000 spettatori e share al 4.3%. Su Rete4, ‘È Sempre Cartabianca’ ha convinto 562.000 spettatori realizzando uno share del 4.2%.  

Nell’access prime time, Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ è sempre sul podio con un ascolto medio di 5.743.000 spettatori, pari al 26.2%, mentre ‘Affari Tuoi’ è stato la scelta di 4.631.000 spettatori per il 21% di share.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trasporti a Roma, rimborsi per oltre 3 milioni agli abbonati annuali Metrebus

Adnkronos News

Malaysia, riprendono a fine dicembre ricerche volo MH370 scomparso nel 2014

Adnkronos News

Usa, sospese richieste immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi

Adnkronos News

Ucraina, salta l’incontro Witkoff-Kushner-Zelensky: le news di oggi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.