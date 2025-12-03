Roma
Ascolti Dazn è boom di spettatori per Roma/Napoli

Dazn chiude la 13ª giornata di Serie A Enilive con un nuovo risultato positivo: sono oltre 6,3 milioni gli spettatori (6.388.651) che nel weekend – concluso con il posticipo di lunedì sera – hanno seguito il massimo campionato italiano sulla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo. In questo turno, il match Roma-Napoli traina gli ascolti, sfiorando 1,8 milioni di spettatori (1.786.939) e segnando il dato più alto dal 2022-23, considerando sia le partite di andata, sia di ritorno. Una stagione, quella 2025–26, che continua a mostrare un trend di crescita solido e costante: la media cumulata stagionale, infatti, segna un incremento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.  Fonte: CdS

