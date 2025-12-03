Ambrosino: ”Giocare nel Napoli è tutto”

Nella conferenza stampa post Napoli-Cagliari è intervenuto Giuseppe Ambrosino, che ha raccontato cosi la sua prima esperienza da titolare in stagione:

Cosa significa da napoletano giocare al Maradona? “Per noi napoletani giocare al Maradona è un di più. Sono molto contento e spero che con l’impegno che ci metterò ce ne saranno altre”.

Cosa rappresenta essere nel Napoli? “Sicuramente stare qui per noi ragazzi con meno esperienza è motivo di orgoglio. Stare con persone e un allenatore così, a noi può fare solo che piacere”.