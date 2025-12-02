Varriale: “I big verranno recuperati nel momento giusto”

Varriale: “Fondamentale recuperare tutti i big a primavera”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “Parlare di scudetto a novembre è anacronistico, ma in stagione ci sono delle partite svolta, e quella contro la Roma può esserla. Vero che il Napoli veniva da due vittorie ma aveva bisogno di un’altra prova con tutte queste assenze e ha dimostrato di avere grandi qualità. Vivo a Roma e c’era moltissimo entusiasmo. Va detto che i giallorossi hanno tenuto la partita aperta e hanno anche avuto l’occasione per pareggiare. Ma la squadra giallorossa non vale il Napoli e lo abbiamo visto. Il campionato sarà aperto e incerto e col tempo ci sarà una scrematura. Continuo a pensare che l’Inter abbia qualcosa in più dal punto di vista dell’organico. Immaginiamo di togliere tre grandi giocatori come De Bruyne, Anguissa e Lukaku a squadre come Inter e Milan. Immagino che in primavera col rush finale il Napoli può dire la sua in maniera importante. Collu? Nel calcio che piace a me non è mai rigore, ma oggi quel penalty viene dato spesso e volentieri. Pochi hanno ricordato che lo stesso Collu in Lecce-Napoli è andato al Var e ha concesso per un episodio meno dubbio. Penso che sia un arbitro ancora inesperto, che ha fatto un pasticcio. Oggi per gli arbitri italiano c’è un periodo di difficoltà, e in alcuni stadi ci sono pressioni molto forti che rendono difficile fischiare un rigore contro”.