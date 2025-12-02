Adnkronos News

Vandalizzazione sinagoga a Monteverde, la procura indaga per odio razziale

(Adnkronos) – La procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos in relazione alle scritte apparse sui muri della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Nel fascicolo, i pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore di Francesco Lo Voi, procedono per il reato di danneggiamento aggravato dall’odio razziale.  

Nella notte tra domenica e lunedì due persone incappucciate hanno vandalizzato l’esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili. Fra le scritte, “Palestina libera”, “Monteverde antisionista e antifascista”. Inoltre è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso a due anni in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. 

La Digos di Roma è al lavoro sulle telecamere installate nella zona che avrebbero ripreso i due responsabili. 

