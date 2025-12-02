Troise: “Lucca ha bisogno di minutaggio per esprimersi al meglio”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Troise, vice allenatore Uzbekistan ed ex match analyst Udinese, ecco le sue parole

Factory della Comunicazione

“Lucca per mole fisica, per modo di giocare e per la sua autostima ha bisogno di minutaggio per esprimersi al meglio. Non è uno rapido che entra facilmente, ha bisogno di tempo per prendere fiducia e per una serie di difficoltà del Napoli, il ragazzo ne ha pagato un po ‘ le pene. Finora non è riuscito ad esprimere tutto il suo valore. Noi a Udine utilizzavamo l’1-3-4-3, Lucca aveva una capacità di far giocare bene chi stava nel suo perimetro in quanto è un caricatore difficile da marcare quando è in condizione. Quando Conte dice dominante crede volesse dire dominante nella sua mole di gioco perchè non è facile anticiparlo, è grosso, ti mette sempre la gamba davanti per cui è difficile marcare un pò come era Luca Toni. Ma, ha bisogno di minutaggio, il Napoli non si può permettere di aspettare nessun giocatore, ma in questo sistema di gioco, in piena fiducia più essere un giocatore importante.

Dopo il ko di Lukaku Napoli aveva bisogno di un attaccante e ha fatto bene a prendere Hojlund e ha fatto capire di che pasta è fatto. Il Napoli è una grande squadra ed ha fatto bene a correre ai ripari. Lucca invece cercava più spazio, non ha inciso quando ha giocato e non ha avuto altro tempo per migliorare le sue prestazioni. Più passa il tempo e più il ragazzo perderà quella autostima che serve ai calciatori.

Non credo che il campionato di serie A sia livellato verso l’alto. Nessuna delle big è riuscita ad avere una continuità di risultato, chi potrà tra queste squadre farla da padrona? Napoli e Inter hanno qualcosina in più: la squadra nerazzurra ha una rosa ampia fatta di calciatori intercambiabili e di qualità molto elevata, il Napoli invece ha uno dei migliori condottieri. Le altre si devono organizzare, si sta organizzando bene la Juve che ha preso un allenatore con un’idea di gioco molto chiara e già si vedono i miglioramenti. La Roma invece è stata ridimensionata nella gara del Napoli perché si è vista una netta differenza.