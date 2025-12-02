Trionfo Napoli al Gran Galà – “PREMIATISSIMO”. AdL: “Siamo più forti dello scorso anno”. Problema d’atterraggio!

Bastone e carota di uno scatenato ADL sul palco: «Difenderemo lo scudetto, ma sarà dura. Meno squadre, niente retrocessioni: servono stati generali seri»

Factory della Comunicazione

«Noi più forti ma il calcio così è stravecchio»

Napoli protagonista al Gran Galà Aic come miglior club e Conte tecnico top

McTominay miglior giocatore «Napoli è il mio posto giusto»

L o scudetto 2024-2025 porta ancora in dote premi in quantità per il Napoli. Al Gran Galà del Calcio 2025, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, al quale i tesserati azzurri sono giunti con qualche timore a causa di un atterraggio d’emergenza a Linate, la squadra partenopea ha vinto il premio come miglior società italiana e si gloria di quello ad Antonio Conte come miglior allenatore dello scorso campionato. A presenziare all’evento a Milano è stato Aurelio De Laurentiis, ampiamente fiero della sua squadra e molto ottimista per la stagione in corso: «Io sono convinto che siamo più forti dell’anno scorso. I giocatori nuovi vanno fatti affezionare alla nuova maglia e questi ultimi incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro capacità. Io sono convinto che continueremo a fare un grande campionato».

Fonte: CdS