Tir travolge due operai sull’autostrada, un morto e un ferito grave

(Adnkronos) – Un operaio morto sul colpo e un secondo gravemente ferito ed elitrasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza dov’è ricoverato in rianimazione: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le ore 13 di oggi sull’autostrada A31 Valdastico, all’altezza del casello di Noventa Vicentina.  

I due uomini stavano lavorando in un cantiere dell’autostrada quando sono stati travolti da un tir. Sulla dinamica dell’incidente sta investigando la Polstrada che ha fatto chiudere l’intero tratto tra Noventa e Agugliaro in direzione di Piovene Rocchette. Oltre al Suem 118, sul posto è intervenuto anche il personale dell’autostrada Brescia Padova e dello Spisal, trattandosi di una morte sul lavoro.  

