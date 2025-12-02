Sienna Miller è incinta, l’annuncio sul red carpet dei Fashion Awards 2025

(Adnkronos) – Sienna Miller è incinta. L’attrice, 43 anni, ha scelto il red carpet dei Fashion Awards 2025, tenutosi alla Royal Albert Hall di Londra, per svelare la sua terza gravidanza. Miller ha sfilato davanti ai fotografi indossando un abito bianco trasparente che ha messo in evidenza in modo inequivocabile il suo pancione, confermando così l’attesa del suo terzo figlio.

Per l’attrice si tratta del secondo figlio con l’attuale compagno, l’attore e modello 28enne Oli Green, con cui ha accolto una bambina alla fine del 2023. Miller è anche madre di Marlowe, 13 anni, avuta dalla sua precedente relazione con l’attore Tom Sturridge.

