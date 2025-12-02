NewsCalcioNapoli

Rocchi sull’episodio Rrahmani-Konè: “Non c’è il fallo. Complimenti a Massa per come ha arbitato”

Queste le parole di Gianluca Rocchi sul discusso episodio di Roma - Napoli

By Guido Russo
Durante OpenVAR, su DAZN, il designatore degli arbitri italiani, Gianluca Rocchi, ha parlato dei tanti argomenti di discussione che ha portato la giornata di Serie A appena trascorsa. Tra questi si è parlato anche dell’episodio di Roma-Napoli, con l’entrata di Rrahmani su Kone.

Ecco le sue parole e la sua spiegazione:

“In sala VAR, all’inizio c’è un po’ di confusione. In contemporanea, sia il VAR che l’AVAR (Di Bello e Aureliano) hanno opinioni diverse. Alla fine, però non c’è il fallo. All’inizio sembrava fallo anche a me. Devo fare i complimenti a Massa per come ha arbitrato. Lui vede il pallone prima di tutto, quindi la decisione è giusta. Anche in Sala VAR sono stati bravi, perché hanno valutato bene l’azione. Per far capire, se qui viene assegnato un rigore, il VAR te lo fa togliere”.

