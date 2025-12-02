Reginaldo: “Conte ha avuto ancora una volta ragione”

Reginaldo, ex attaccante di Parma e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Neres ha dato una dimostrazione che sta bene e secondo me il mister sta facendo bene a dare fiducia a lui e a Lang, concedendo loro anche continuità di impiego.

Hojlund pure sta crescendo nelle cose che richiede Conte ad una prima punta. Col tempo prenderà ancora più confidenza con i codici. Lui è una punta che attacca la profondità da un modo esagerato e assomiglia al Lukaku dell’Inter. Essendo giovane, grazie a Conte può fare ancora meglio. Conte ha avuto ancora una volta ragione: ha alzato i toni dopo il ko di Bologna perché voleva richiamare l’attenzione dei calciatori.