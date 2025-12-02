NewsCalcioIn Evidenza

Reginaldo: “Conte ha avuto ancora una volta ragione”

By Simona Marra
0

Factory della Comunicazione

Reginaldo, ex attaccante di Parma e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Di seguito le sue dichiarazioni:

Neres ha dato una dimostrazione che sta bene e secondo me il mister sta facendo bene a dare fiducia a lui e a Lang, concedendo loro anche continuità di impiego.
Hojlund pure sta crescendo nelle cose che richiede Conte ad una prima punta. Col tempo prenderà ancora più confidenza con i codici. Lui è una punta che attacca la profondità da un modo esagerato e assomiglia al Lukaku dell’Inter. Essendo giovane, grazie a Conte può fare ancora meglio. Conte ha avuto ancora una volta ragione: ha alzato i toni dopo il ko di Bologna perché voleva richiamare l’attenzione dei calciatori.
Conoscendolo ha stimolato la reazione di carattere del gruppo. La lotta scudetto? In questo momento ci sono Milan, Napoli, Inter e Roma in lizza, con i rossoneri che hanno un leggero vantaggio perché, come il Napoli dello scorso anno, non hanno impegni in coppa. Ma la strada è ancora lunga e tutta da scoprire”
Potrebbe piacerti anche
News

Juve Stabia, Andrea Langella lascia il club

Calcio

Il Napoli “attenziona” Palestra: richieste proibitive ed al rialzo

Calcio

Cannavaro, elogio a De Laurentiis: “Lungimirante e vincente”

Calcio

Brambati: “Tre indizi fanno una prova, “lo schiaffo” di Bologna è…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.