Reginaldo: “Conte ha avuto ancora una volta ragione”
Reginaldo, ex attaccante di Parma e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Neres ha dato una dimostrazione che sta bene e secondo me il mister sta facendo bene a dare fiducia a lui e a Lang, concedendo loro anche continuità di impiego.
Hojlund pure sta crescendo nelle cose che richiede Conte ad una prima punta. Col tempo prenderà ancora più confidenza con i codici. Lui è una punta che attacca la profondità da un modo esagerato e assomiglia al Lukaku dell’Inter. Essendo giovane, grazie a Conte può fare ancora meglio. Conte ha avuto ancora una volta ragione: ha alzato i toni dopo il ko di Bologna perché voleva richiamare l’attenzione dei calciatori.
Conoscendolo ha stimolato la reazione di carattere del gruppo. La lotta scudetto? In questo momento ci sono Milan, Napoli, Inter e Roma in lizza, con i rossoneri che hanno un leggero vantaggio perché, come il Napoli dello scorso anno, non hanno impegni in coppa. Ma la strada è ancora lunga e tutta da scoprire”