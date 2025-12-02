NewsCalcioRadio e Tv

Riascolta (1/12/2025) a Calcio Sprint: l’ex calciatore Gigi Orlandini e per lo scouting Claudio De Rosa , a Radio Ibr Scampia

By Giuseppe Sacco
Ha condotto  Emilia Verde

 

Collegamento esterno con l’ex calciatore Gigi  Orlandini (Dir. Tecnico)

 

 

E con Claudio De Rosa scouting

 

 

Commento esterno: Da Monza   Marco Lepore – Da Napoli  Guido Russo ed Vincenzo Buono

Alla regia e cura fonica – Riccardo Cerino/Emanuele Arinelli– Supervisor Valerio Granato

