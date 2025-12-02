Pisacane: “A Napoli servirà una prova di alto livello. Out Folorunsho e Palestra”

Alla vigilia di Napoli-Cagliari, match valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, ha parlato l’allenatore dei sardi Fabio Pisacane in conferenza stampa.

Questo un estratto delle sue parole:

“Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di 90’, con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno. Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più.

Folorunsho e Palestra non partono per Napoli, hanno qualche piccolo acciacco e non vogliamo rischiarli. Con loro sono out Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, mentre ritorna tra i convocati Rog. Sarà l’occasione non tanto per fare turnover quanto per dare minutaggio a qualche elemento che sin qui ha giocato meno, così da vederlo all’opera e capire quanto ci potrà dare: Kilicsoy e Rodriguez potrebbero partire dal 1’, mentre in porta ci sarà sicuramente Caprile. Sappiamo il valore di questa gara, ci teniamo a fare bella figura e a passare il turno”.

Fonte: Sito web Cagliari Calcio