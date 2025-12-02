Adnkronos News

Nfl, la papera mai vista: il ‘liscio’ entra nella storia

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Qualcuno l’ha già definita l’azione più comica, o tragica, nella storia della NFL. Il protagonista della ‘papera’ destinata a diventare è Younghoe Koo, kicker dei New York Giants, condannato a diventare il volto della stagione 2025 per il motivo sbagliato. I Giants, che stanno vivendo una stagione disastrosa con 2 vittorie e 11 sconfitte, sono stati battuti dai New England Patriots che si sono imposti 33-15 confermandosi la miglior squadra della lega con 11 successi in 13 match. 

Factory della Comunicazione

Koo, 31enne sudcoreano, sul punteggio di 17-7 per i Patriots ha commesso un errore mai visto sui campi NFL. Il kicker avrebbe dovuto trasformare un field goal da 47 yard: impresa non impossibile per i canoni odierni della National Football League, con trasformazioni ormai da quasi 60 yard. Koo, però, si è letteralmente inceppato. Avrebbe dovuto calciare di destro la palla fermata dal punter Jamie Gillan e invece… ha calciato clamorosamente il terreno di gioco. Il povero Gillan ha cercato di tenere viva l’azione ed è stato ‘piallato’ dagli avversari. 

 

Sulla side line, le telecamere hanno catturato la reazione del quarterback dei Giants, Jaxson Dart: “Oh my god…”. Già… Ora, il ‘lavoro’ di Koo è a rischio? Il ruolo del kicker è probabilmente il più precario nell’iperprofessionismo della NFL. Il kicker coreano è nella lega dal 2017. La sua parentesi migliore è legata agli anni con la maglia degli Atlanta Falcons dal 2019 al 2025. Il calo è iniziato con la scorsa stagione, i Giants avrebbero dovuto rappresentare una chance di riscatto. E invece… 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ballando, Barbara D’Urso si ritira? Il referto medico dopo l’infortunio…

Adnkronos News

Cancro al seno avanzato, Aifa approva nuova terapia mirata

Adnkronos News

Amazon trasforma centro di distribuzione di Castel San Giovanni nel primo centro resi…

Adnkronos News

Sinner, dopo le Maldive le vacanze proseguono… con Laila: l’indizio sui…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.