Napoli, il centrocampista è l’obiettivo per gennaio

Il possibile mercato in entrata. Con Palestra obiettivo caldo ma per giugno, come detto sarà il centrocampo – orfano di De Bruyne, Anguissa e Gilmour – a registrare un rinforzo. A confermarlo lo stesso ds Manna: “Ci faremo trovare pronti qualora dovessero presentarsi delle occasioni: stiamo lavorando su alcune situazioni e vedremo se ci saranno le possibilità.

De Bruyne ha un infortunio lungo: tornerà verso fine febbraio. Gilmour rientrerà a fine gennaio, Anguissa un po’ prima. È ovvio che oggi abbiamo l’esigenza di un centrocampista”.

Manzambi del Friburgo è un’idea degli ultimi giorni, ma non sono da escludere altre candidature nei prossimi giorni di dicembre.

Il possibile mercato in uscita. Nessuna operazione clamorosa in programma, se non la possibile partenza di qualche giocatore fino a questo momento poco utilizzato. O quasi mai, come il caso di Pasquale Mazzocchi: per l’esterno solo 21′ minuti in stagione, poi tanta panchina.

Fonte: TMW