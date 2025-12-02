Napoli, Gran Gala del calcio 2025: ci sono Amir e Scott!

Gran Galà del calcio Aic 2025. Rrahmani e McTominay ci sono. E sono lì votati dal colleghi, dai calciatori. E dunque, come si legge su Il Mattino: “Il riconoscimento di miglior portiere è andato a Mile Svilar della Roma. La difesa, composta da quattro giocatori, vede Denzel Dumfries, Amir Rrahmani, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Tre giocatori dell’Inter e uno del Napoli: Rrahmani, appunto. Poi c’è Scott McTominay a centrocampo, insieme a Tijjani Reijnders e Nicolò Barella. A chiudere un attacco che la scorsa stagione ha espresso un livello molto alto: Lautaro Martinez, Moise Kean e Mateo Retegui.

Factory della Comunicazione

Rrahmani sul palco ha rilasciato un breve commento: «Lavoro ogni anno per migliorare». E Bastoni ha espresso un pensiero positivo nei confronti del Napoli: «È stata una stagione intensa. Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre».

Una volta conclusasi la premiazione della Top XI, McTominay è stato anche premiato come miglior giocatore della stagione in assoluto: «È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff, ai compagni. Per me il rapporto con Napoli è speciale, ci sono tanti luoghi speciali. Arrivare qui è stata una scelta facile, sono venuto nel posto giusto». Spunta anche un post del Napoli su X che elogia Rrahmani: «Il miglior difensore della passata stagione è Amir!». (Foto de Il Mattino)