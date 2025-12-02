NewsCalcioNapoli

Napoli-Cagliari, previsti oltre 45 mila spettatori

By Vincenzo Buono
Ultimi biglietti disponibili per Napoli-Cagliari, ottavo di Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputerà domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando

Maradona. Curve e Distinti superiori esauriti, sono in esaurimento i tagliandi di gran parte degli altri settori. Disponibilità media solo per i Distinti inferiori.

Ai titolari di Fidelity Card è consentito di usufruire di prevendita prioritaria e prezzi scontati. La Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20€ ed è valida 3 anni. Di seguiti i prezzi.

Fonte: TMW

