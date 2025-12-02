NewsCalcioRassegna Stampa

McTominay (MVP 2025): “Per me il rapporto con Napoli è speciale, mi trovo benissimo”

By Emilia Verde
0

Il centrocampista del Napoli, Scott McTomiay, ha vinto il premio come miglior calciatore del campionato 2025 al Gran Galà del Calcio. Il Corriere dello Sport scrive: “A ricevere il premio di miglior calciatore del campionato scorso è stato Scott McTominay, mostratosi sul palco del Gran Galà elegantissimo e molto emozionato: «È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff e ai tifosi. Per me il rapporto con Napoli è speciale, mi trovo benissimo. È stata una scelta facile venire a Napoli, sono venuto nel posto giusto»”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Capello: “Conte? Si sente sempre più dentro la squadra e trasmette il suo…

News

De Laurentiis sottolinea: “Alle istituzioni calcistiche interessa solo il…

Senza categoria

A Radio Ibr Scampia – Domani 3/a puntata di “alleniamo la mente”

News

Manna da Milano: “Infortuni? Non ricordo neanche quanti sono”. Rivela il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.