McTominay (MVP 2025): “Per me il rapporto con Napoli è speciale, mi trovo benissimo”

Il centrocampista del Napoli, Scott McTomiay, ha vinto il premio come miglior calciatore del campionato 2025 al Gran Galà del Calcio. Il Corriere dello Sport scrive: “A ricevere il premio di miglior calciatore del campionato scorso è stato Scott McTominay, mostratosi sul palco del Gran Galà elegantissimo e molto emozionato: «È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff e ai tifosi. Per me il rapporto con Napoli è speciale, mi trovo benissimo. È stata una scelta facile venire a Napoli, sono venuto nel posto giusto»”.

