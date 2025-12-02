Manna da Milano: “Infortuni? Non ricordo neanche quanti sono”. Rivela il rientro di KdB
Le parole del ds azzurro al Gran Galà AIC 2025
«L’applauso va a McTominay, non a me. Ha dimostrato il suo valore. Gli infortuni? In questo momento parlare di mercato sminuisce il lavoro di Conte e della squadra. A Gennaio ci faremo trovare pronti e cercheremo di sfruttare eventuali opportunità. De Bruyne ha un infortunio lungo e torna per fine febbraio. Gilmour tornerà per fine gennaio, Anguissa un po’ prima. Il nostro focus è a centrocampo», ha detto il ds azzurro ai microfoni di Sky nel corso del Gran Galà AIC 2025.
Per il direttore sportivo del Napoli anche un focus su Neres e sul mercato di gennaio: «Neres? Il merito è dell’allenatore. Ha fatto vedere grandi cose ai tempi dell’Ajax. Anche lì abbiamo colto l’opportunità ed è arrivato ad una maturazione importante. Conte non si è mai lamentato del mercato: ha detto che nove innesti sono tanti e che ci vuole impegno per inserirli. Gli infortuni sono troppi, non ricordo neanche quanti sono».
Fonte: Il Mattino