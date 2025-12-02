NewsCalcioRassegna Stampa

Manna da Milano: “Infortuni? Non ricordo neanche quanti sono”. Rivela il rientro di KdB

By Giuseppe Sacco
0

Le parole del ds azzurro al Gran Galà AIC 2025

Factory della Comunicazione

Napoli, Manna: «De Bruyne disponibile a fine febbraio. Infortuni? Non ricordo neanche quanti sono»
 

«L’applauso va a McTominay, non a me. Ha dimostrato il suo valore. Gli infortuni? In questo momento parlare di mercato sminuisce il lavoro di Conte e della squadra. A Gennaio ci faremo trovare pronti e cercheremo di sfruttare eventuali opportunità. De Bruyne ha un infortunio lungo e torna per fine febbraio. Gilmour tornerà per fine gennaio, Anguissa un po’ prima. Il nostro focus è a centrocampo», ha detto il ds azzurro ai microfoni di Sky nel corso del Gran Galà AIC 2025.

Per il direttore sportivo del Napoli anche un focus su Neres e sul mercato  di gennaio: «Neres? Il merito è dell’allenatore. Ha fatto vedere grandi cose ai tempi dell’Ajax. Anche lì abbiamo colto l’opportunità ed è arrivato ad una maturazione importante. Conte non si è mai lamentato del mercato: ha detto che nove innesti sono tanti e che ci vuole impegno per inserirli. Gli infortuni sono troppi, non ricordo neanche quanti sono».

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Riascolta (1/12/2025) a Calcio Sprint: l’ex calciatore Gigi Orlandini e per lo…

News

Intervento su Gilmour, i tempi di stop e il percorso del recupero. Rinuncia forzata…

News

Il messaggio di ADL nel post Roma-Napoli ha un preciso significato

News

Conte al Gran Galà: “Il nostro obiettivo è cercare di difendere lo scudetto nel…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.