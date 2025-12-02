Adnkronos News

‘L’Olio come civiltà’: presentata la nuova guida ‘L’Olio – Itinerari tra uliveti, paesi e sapori locali. Sud Sardegna e Oristanese’

(Adnkronos) – È stato presentato alla Camera dei deputati “L’Olio – Itinerari tra uliveti, paesi e sapori locali. Sud Sardegna e Oristanese”, la nuova guida promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, che racconta il territorio sardo attraverso la cultura dell’extravergine. L’iniziativa, dal titolo “L’Olio come civiltà”, si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Matteotti, alla presenza del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, del presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, del presidente dell’Associazione Città dell’Olio Michele Sonnessa e del segretario generale della Camera di Commercio Cristiano Erriu. 

“L’olio è una chiave per interpretare la società, è la chiave di chi siamo – ha detto Mulè –. Raccontiamo attraverso l’olio la nostra identità più profonda. Gli itinerari di questa guida esaltano una cultura e un paesaggio che meritano di essere riconosciuti come patrimonio universale”. 

 

Guerri ha sottolineato come “l’olio sia civiltà e memoria. Valorizzarlo attraverso un’opera editoriale di questo livello è un gesto di grande intelligenza culturale: la letteratura può e deve venire in soccorso al consumo”. 

 

Per Erriu la pubblicazione “è il risultato di un lavoro corale tra istituzioni e comunità locali, un’operazione culturale che mira a creare un vero prodotto turistico, basato su conoscenza e partecipazione”. 

 

Secondo Sonnessa, l’extravergine “non è solo un prodotto, ma un linguaggio che parla di cultura, biodiversità, paesaggio e sostenibilità. Raccontarlo significa raccontare l’Italia delle radici e delle identità locali”. 

 

Curata scientificamente da Giuseppina Scorrano, la guida propone itinerari tra oltre venti comuni del Sud Sardegna e dell’Oristanese, offrendo un viaggio tra oliveti secolari, paesaggi, saperi e comunità: un progetto editoriale che unisce turismo, cultura e sviluppo sostenibile. 

