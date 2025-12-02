IL MATTINO- De Laurentiis: la gestione virtuosa del Napoli

Al “Gran Galà del Calcio” Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli sono stati premiati come miglior società della passata stagione. Ovviamente grosso del merito è legato a quanto fatto in campo. Lo Scudetto numero 4, però, così come quello numero 3 del 2023, sono frutto anche dello straordinario modo con il quale Aurelio De Laurentiis gestisce il club. Il Mattino ha fatto un confronto anche con altre società.

“Nei primi 5 anni, hanno calcolato in circa un miliardo l’investimento di Friedkin nella Roma. Ma questo non ha portato a risultati sportivi all’altezza: ora con Gasperini il sogno è la Champions perché i milioni dell’Uefa sarebbero una boccata d’ossigeno. Negli ultimi anni la Roma ha migliorato parecchio il risultato d’esercizio: -219 milioni nel 2021-22, -103 nel 2022-23, -81 nel 2023-24 (ultimo bilancio approvato). Ma non basta. Il Napoli, superati gli anni neri del Covid, ha accumulato due ricavi record: 79 milioni nel 2023 e 63 milioni la stagione dopo. Nei suoi 20 anni di gestione, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha messo insieme ricavi per oltre 3,5 miliardi di euro, di cui quasi 700 milioni dalle plusvalenze. Per la Roma fondamentale il ritorno in Champions. Forse più del Napoli. Altrimenti sarebbe necessario un altro ricorso alla cassa americana di Dan Friedkin”.