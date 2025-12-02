Juve Stabia, Andrea Langella lascia il club

Un amore che si chiude dopo sei anni, Andrea Langella dice addio alla sua esperienza alla Juve Stabia dopo un periodo di grandi successi sportivi, ma anche imprenditoriali. Con il piano di ristrutturazione del debito del club che, alla vigilia della promozione in serie B consentì alla società di evitare un clamoroso fallimento.
Dopo l’annuncio ufficiale della ricapitalizzazione e delle quote passate per intero alla Brera Holdings, scrive Il Mattino, il dirigente lascia il suo commiato alla città ed ai tifosi.