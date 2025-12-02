NewsCalcioSu X.com

Juve Stabia, Andrea Langella lascia il club

By Simona Marra
0

Factory della Comunicazione

Un amore che si chiude dopo sei anni, Andrea Langella dice addio alla sua esperienza alla Juve Stabia dopo un periodo di grandi successi sportivi, ma anche imprenditoriali. Con il piano di ristrutturazione del debito del club che, alla vigilia della promozione in serie B consentì alla società di evitare un clamoroso fallimento.

Dopo l’annuncio ufficiale della ricapitalizzazione e delle quote passate per intero alla Brera Holdings, scrive Il Mattino, il dirigente lascia il suo commiato alla città ed ai tifosi.

«Si chiude oggi un capitolo importante della mia vita personale oltre che imprenditoriale.Lasciare la Juve Stabia vuol dire chiudere un percorso lungo, tortuoso ma ricco di incredibili soddisfazioni. Un cammino iniziato come sponsor nella anno della promozione in Serie B (2018/2019).
Abbiamo ristrutturato il debito, lavorato affinché arrivassero preziose risorse per lo stadio Menti. Inoltre, abbiamo dialogato con la società civile, con il territorio, con sponsor nazionali ed internazionali, con i partner per dare lustro alla città di Castellammare, alla sua tradizione ed alla sua immagine. Così, siamo tornati in B quando sembrava quasi impossibile farlo.
Lascio a malincuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, sapendo di aver commesso errori ma di non aver mai lesinato impegno. Stabiese un giorno, stabiese per sempre – Andrea Langella»
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Il Napoli “attenziona” Palestra: richieste proibitive ed al rialzo

Calcio

Cannavaro, elogio a De Laurentiis: “Lungimirante e vincente”

Calcio

Brambati: “Tre indizi fanno una prova, “lo schiaffo” di Bologna è…

Calcio

Conte ci è riuscito: ora è diventato il Napoli di tutti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.