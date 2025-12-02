Juve Stabia, Andrea Langella lascia il club

Dopo l’annuncio ufficiale della ricapitalizzazione e delle quote passate per intero alla Brera Holdings , scrive Il Mattino , il dirigente lascia il suo commiato alla città ed ai tifosi.

Un amore che si chiude dopo sei anni, Andrea Langella dice addio alla sua esperienza alla Juve Stabia dopo un periodo di grandi successi sportivi, ma anche imprenditoriali. Con il piano di ristrutturazione del debito del club che, alla vigilia della promozione in serie B consentì alla società di evitare un clamoroso fallimento.

Abbiamo ristrutturato il debito, lavorato affinché arrivassero preziose risorse per lo stadio Menti. Inoltre, abbiamo dialogato con la società civile, con il territorio, con sponsor nazionali ed internazionali, con i partner per dare lustro alla città di Castellammare, alla sua tradizione ed alla sua immagine. Così, siamo tornati in B quando sembrava quasi impossibile farlo.