Adnkronos News

Innovazione, assessore Guidesi: “Pubblico e privato insieme per Lombardia vincente”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “La combinazione pubblico-privato è la ricetta vincente dell’ecosistema lombardo. Il pubblico cerca di mettersi a disposizione per continuare ad innovare per restare competitivi a livello internazionale”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, partecipando oggi a Milano, a Building the change, l’evento annuale di Federated innovation Mind che ha riunito aziende, startup, ricercatori e istituzioni con l’intento di trasformare il Distretto dell’innovazione di Milano in un ecosistema dove possono nascere progetti concreti, opportunità di crescita e innovazione reale sul territorio. 

Factory della Comunicazione

Per l’assessore gli attori chiamati a partecipare al cambiamento del distretto devono “connettere il reciproco know how in una pianificazione strategica settoriale”. In questo contesto, la Regione veste il ruolo di supporter: “Dobbiamo essere un acceleratore, non sostituirci alle imprese. Dobbiamo indicare la strada da intraprendere, mettendo a disposizione strumenti per fare in modo che le imprese raggiungano il più velocemente possibile il loro obiettivo”, conclude Guidesi. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Innovazione: a Mind ‘Building the change’, evento annuale di Federated…

Adnkronos News

Milan-Lazio, era rigore o no? Rocchi: “Doppio errore e risultato…

Adnkronos News

Spunta altro caso di famiglia nel bosco, bimbi allontanati dai genitori da un mese e…

Adnkronos News

Assogasliquidi: “Ci aspettiamo revisione direttiva divieti incentivi e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.