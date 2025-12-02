Adnkronos News

Innovazione: a Mind ‘Building the change’, evento annuale di Federated Innovation

(Adnkronos) – Si è concluso con grande partecipazione ‘Building the Change’, l’evento di Federated Innovation @Mind, ospitato negli spazi dello Human Technopole. Il convegno, moderato da Luca Zorloni (direttore di Wired), ha riunito aziende, istituzioni, ricercatori e startup che stanno contribuendo attivamente alla trasformazione del Distretto dell’Innovazione di Milano. 

Ad aprire i lavori è stato Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @Mind, che ha sottolineato il valore del modello collaborativo su cui si fonda l’ecosistema: “Oggi abbiamo unito le forze. Stiamo sperimentando nel concreto come lavorare insieme e creare nuove opportunità di concerto tra pubblico e privato. Ci siamo rilanciati verso sfide stimolanti e iniziamo a vederne i frutti”. A seguire, Igor De Biasio, amministratore delegato di Principia, ha posto l’accento sulla missione industriale del progetto: “Mind rappresenta un laboratorio aperto dove tecnologia, scienza e industria si incontrano. Oggi abbiamo visto esempi concreti di come la cross-fertilization tra competenze diverse possa generare nuove opportunità di crescita e innovazione”. 

È seguito l’intervento di Stefano Minini, direttore generale di Federated Innovation @Mind, che ha evidenziato l’evoluzione dell’ecosistema verso un modello sempre più operativo e orientato ai risultati. “Stiamo entrando in una nuova fase: dalle visioni stiamo passando alle implementazioni. Costruire il cambiamento dimostra cosa significhi attivare progetti veri, con aziende che collaborano tra loro e con i partner scientifici del Distretto che nel 2026 si amplieranno”, ha detto Minini, sottolineando che “Building the Change è solo l’inizio. Siamo orgogliosi che il Campus della Statale arrivi a Mind: un passo che rafforza il legame tra formazione, ricerca e innovazione nel cuore del distretto”. 

Il valore istituzionale di Mind è stato ribadito dall’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, che ha preso parte ai saluti introduttivi all’evento. Il programma ha dato spazio a due sessioni di presentazioni che hanno raccontato tecnologie, sperimentazioni e collaborazioni già attive all’interno di Federated Innovation@Mind. Tra i casi illustrati: Elt Group sul potenziale delle tecnologie immersive e della GenAi nel dual use; Lendlease sul valore dei dati urbani e del digital twin del distretto; Bio4Dreams sul nuovo modello di Human Digital Twin; Umana sul progetto Mind Career dedicato alle competenze del futuro; Advice Pharma sull’evoluzione del *Mind Health Data Space*; Wood Beton sulla prefabbricazione sostenibile e digitale; Würth/Timelapse sull’applicazione dell’Ai per la sicurezza nei cantieri. 

Spazio anche alla visione strategica di protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione, tra cui Università degli Studi di Milano, Eureka! Venture, Comune di Milano e startup deep tech operanti nel distretto. La giornata – viene evidenziato in una nota – ha confermato che “Federated Innovation @Mind è un modello che genera impatto e sta entrando in una fase di piena maturità: da luogo di incontro a motore operativo di innovazione, in cui la collaborazione pubblico-privata produce progetti che vanno oltre la sperimentazione”. 

Uno dei momenti più apprezzati del pomeriggio è stato il talk del podcast speciale Serendipity – Brain Attack Live, un dialogo tra il prof. Mauro Porta e l’artista Alessandro Busci. Un confronto che ha messo in relazione creatività, mente e percezione, mostrando come lo sguardo scientifico e quello artistico possano illuminarsi reciprocamente. Riccardo Conti ha poi condotto la registrazione live ideata da Valore Italia e realizzata direttamente dagli spazi di Human Technopole, raccogliendo le voci e le testimonianze degli ospiti, esplorando temi come collaborazione, dati, creatività e tecnologie emergenti. 

