Il Napoli torna bunker: l’impatto decisivo di Buongiorno

Certe cose non succedono mai per caso. E infatti non è casuale il fatto che da quando Alessandro Buongiorno è tornato ad essere protagonista al centro della difesa, il Napoli è tornato ad essere un bunker imperforabile. D’altra parte l’ex Torino era stato fondamentale per costruire il muro sul quale si era fondata la solidità del Napoli con vista sul quarto scudetto. Aveva scelto l’azzurro dopo una brevissima chiacchierata a cena con Conte e da quel momento si era calato nella realtà con rara professionalità. Protagonista a singhiozzo lo scorso anno – a causa di qualche infortunio di troppo – è tornato a disposizione di Conte sul tramonto dei ritiri estivi di quest’anno e ora è di nuovo al top della condizione.