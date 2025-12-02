Il messaggio di ADL nel post Roma-Napoli ha un preciso significato

“De Laurentiis ha inviato un messaggio a Conte che riguarda il futuro”

Factory della Comunicazione

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Con l’Inter il Napoli doveva fare la partita e ci è riuscito anche perché giocava in casa. Ma lo ha fatto anche con la Roma e questo ha reso la prestazione di prestigio. I giallorossi hanno avuto una sola palla gol e Milinkovic-Savic l’ha sventata. Ha salvato il risultato. Penso che sul campionato ci sia già un certo marchio. Forse si sta tornando alle famose sette sorelle di una volta. Ho riflettuto sulla frase di De Laurentiis su Conte (vero condottiero, ndr). Quando utilizza queste espressioni manda sempre dei messaggi chiari. Forse sta cominciando a far capire all’allenatore che vuole tenerselo stretto. Conte ha un altro anno di contratto ma sappiamo che a fine stagione si metterà tutto in discussione. La crisi sembra svanita ma c’è stata, e penso che in quel tweet di De Laurentiis ci sia una piccola marcatura su come il presidente vuole tenerselo stretto, con questo dialogo a distanza che prosegue tra i due”.